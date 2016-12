Gesundheit

Niedersachsens neuer Patientenschutzbeauftragter hat vor allem mit Beschwerden aus dem Klinik-Sektor zu tun. "Patienten klagen darüber, dass das Pflegepersonal und die Ärzte in den Krankenhäusern zu wenig Zeit haben", sagte Peter Wüst der Deutschen Presse-Agentur.

Hannover. Der 60-Jährige ist seit dem Sommer im Gesundheitsministerium in Hannover Ansprechpartner für Kranke und ihre Angehörige bei Problemen mit Ärzten oder Pflegern. Zudem koordiniert er die Arbeit der ehrenamtlichen Patientenfürsprecher an den Kliniken im Land. Wüst warnte vor den negativen Folgen der Ökonomisierung in den Krankenhäusern: "Überlastung, Zeitdruck und Personalnot können zu Fehlern mit gravierenden Folgen führen."

dpa