Wissenschaft

Klimawandel verändert wichtige Fischkinderstube

Der Klimawandel macht sich nach Daten von Forschern in der Tierwelt des Wattenmeeres bereits deutlich bemerkbar. Die Meeresbiologin Ingrid Kröncke von der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung in Wilhelmshaven hat in einer Langzeituntersuchung Veränderungen der Organismen-Gesellschaft auf dem sandigen Meerboden des Jadebusens in Niedersachsen nachgewiesen.