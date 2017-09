Notfälle

Kletterer stürzt an Felswand in die Tiefe

Ein Kletterer ist am Sonntag an den Levedagser Klippen im Kreis Hameln-Pyrmont rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Der 18-Jährige wurde nach Polizeiangaben schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hannover geflogen.