Luft- und Flugsport

Kleinflugzeug landet am Flughafen Salzgitter im Graben

Ein Kleinflugzeug ist auf dem Flughafen in Salzgitter über die Landebahn hinausgeschossen und in einem Graben gelandet. Die drei Insassen hätten sich am Sonntag selbst befreien können, sagte ein Feuerwehrsprecher am Abend.