Hannover

Zwischen dem 11. und 29. Juli gibt es an 16 Abenden ein buntes Spektakel zwischen Rabatten und Hecken, an Teichen sowie auf Wiesen und Wegen. Das weit über Hannover beliebte Festival wartet mit Akrobatik, Artistik, Clownerie, Comedy und Zauberei, Musik, Tanz, Puppentheater und Pantomime auf. Oft mit Picknickkorb erkunden die Gäste das bunte Programm.

Für die rund 56 000 Karten, die im Vorverkauf zur Verfügung stehen, gab es in diesem Jahr rund 275 000 Vorbestellungen. Da aber an jedem Abend noch Karten an der Abendkasse erhältlich sind, gibt es noch eine gute Chance, das Fest spontan zu besuchen.

dpa