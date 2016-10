Architektur

Bratwurst, Bier und eine nachgebaute Altstadt: In der chinesischen Stadt Changde wird an diesem Dienstag ein von Hannover inspiriertes deutsches Viertel eröffnet.

Changde/Hannover. Die Besucher können auf der Hannoverschen Straße zwischen Backsteinhäusern im norddeutschen Stil flanieren und zum Beispiel im "Deutsch"-Restaurant oder in einer Kaffeemanufaktur einkehren. Das Projekt zeige das große Interesse in China an Deutschland, sagte Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD). "Deshalb werben wir im Hannover-Haus für unsere Stadt und unsere Region als Ziel für Touristen, aber auch für weitere Wirtschaftskontakte." Schostok ist zur Eröffnung des Viertels eigens nach Changde gereist.

dpa