Auto fährt an Hinweisschild zur A20 vorbei. © Carsten Rehder/Archiv

Prozesse

Klagen gegen Elbtunnel der A20 in Niedersachsen abgewiesen

Das Bundesverwaltungsgericht hat Klagen gegen den Elbtunnel der Autobahn 20 in Niedersachsen abgewiesen. Die Planungen seien weder formell noch inhaltlich zu beanstanden, urteilte das Gericht in Leipzig am Donnerstag.