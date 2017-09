Eine Erzieherin geht in einem Kindergarten mit zwei Kindern über den Flur. Foto: J.-P. Strobel/Archiv

Bildung

Kitas finden keine Erzieherinnen für offene Stellen

Die Zahl der offenen Stellen für Erzieherinnen und Sozialassistentinnen ist in Niedersachsen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Nach Angaben der Arbeitsagentur waren in diesem Juli 1205 unbesetzte Stellen für Fachkräfte in der Kinderbetreuung gemeldet, sieben Jahre zuvor waren es nur 350. Im gleichen Zeitraum sank die Zahl der arbeitslosen Erzieherinnen und Sozialassistentinnen von rund 2430 auf etwa 1400. Auf der Ebene der Sozialpädagogen, die oft Leitungsaufgaben übernehmen, gab es im Juli fast 660 offene Stellen, 390 mehr als im Jahr 2010. "Die Forderung nach mehr Fachkräften für die Einrichtungen ist nicht von heute auf morgen zu erfüllen", sagte die Sprecherin der Arbeitsagentur Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen, Anja Schmiedeke.