Eine Erzieherin geht im Kindergarten mit zwei Kindern über den Flur. © Jan-Philipp Strobel/Archiv

Kindergärten

Kita-Qualität hängt in Niedersachsen stark vom Wohnort ab

Die Qualität von Krippe und Kindergarten hängt in Niedersachsen stark vom Wohnort ab. Während zum Beispiel in den Landkreisen Verden und Oldenburg bei den unter Dreijährigen eine Betreuungskraft für drei Kinder zuständig ist, ist der Personalschlüssel in den Kreisen Northeim und Wilhelmshaven mit 1 zu 4,5 deutlich schlechter.