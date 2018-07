Bremen

"Man fühlt sich geborgen und kann mal komplett loslassen." Nach zwei Minuten klingelt eine Eieruhr und beendet das erhebende Erlebnis.

Der Pastor der evangelischen Liebfrauenkirche hatte eine solche Schaukel im vergangenen Jahr in einer Kirche in Bochum gesehen. Anlässlich des Reformationsjubiläums ließ er die "Himmelschaukel" im vergangenen Sommer für vier Wochen im Chorraum installieren. Der Andrang sei immens gewesen, erinnert sich Kirchhoff. Meist hätten 10 bis 20 Leute auf den Kirchenbänken gewartet, bis sie an der Reihe waren. In diesem Jahr sei wegen der Hitze weniger los, sagt Kirchhoff. Begeistert seien aber die meisten. "Sie gucken beseelt, wenn sie in der Schaukel liegen."

Die Kommentare der Schaukelnden kann man in einem Gästebuch in der Kirche nachlesen. Es kommt aber auch Kritik von einzelnen Besuchern, die finden, dass eine Schaukel nicht in eine Kirche gehört. "Man macht viele damit glücklich", verteidigt Kirchhoff die Idee. "Sie haben eine positive Erinnerung an die Kirche." Außerdem hänge die "Himmelsschaukel" nur für zwei Wochen im Chorraum.

dpa