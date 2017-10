Kirche sieht Reformationsjubiläum als Brückenschlag

Kirche

Zum Jahrestag der Reformation haben Vertreter der evangelischen Kirche das Jubiläum als Brückenschlag zwischen den Kirchen bezeichnet. Der Braunschweiger Landesbischof, Christoph Meyns, sagte, dass die Feierlichkeiten zum Reformationstag die Verbundenheit mit der katholischen Kirche gestärkt hätten.

Hannover. "Denn die Kirchenspaltung ist eine negative Wirkung der Reformation, die bis heute schmerzt", sagte er laut Redemanuskript bei einem Gottesdienst zum Reformationstag am Dienstag im Braunschweiger Dom.

Auch der Oldenburger Bischof Jan Janssen hob hervor, dass dieses Jubiläum ökonomisch gemeinsam begangen werde. "Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam unterwegs sind: in der Vielfalt christlicher Kirchen, in der Mehrsprachigkeit des Glaubens von Menschen aus aller Welt und mit einer jungen, neuen Generation, dass wir uns gegenseitig befragen und gemeinsam feiern dürfen", sagte er in einer Predigt in der Martin-Luther-Kirche, die der NDR übertrug.

Landesbischof Ralf Meister sprach sich am Rande eines Festgottesdienstes in Hannover dafür aus, dass der Reformationstag künftig ein gesetzlicher Feiertag in Niedersachsen werden soll. Die Art und Weise, wie das Reformationsjubiläum gefeiert worden sei, zeige, dass es Raum gebe für einen Tag, der die Bedeutung der Religion und ihrer Funktionen in unserer Gesellschaft einschreibe, teilte Meister mit.

dpa