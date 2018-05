Hildesheim

Ein Pfarrer wird dann mitunter bis zu einem Dutzend Dörfer betreuen und verstärkt mit Ehrenamtlichen zusammenarbeiten, sagte die Personalchefin der Kirche, Nicola Wendebourg, am Dienstag in Hildesheim. Auf einer Fachtagung setzte sich die Kirche dort mit der Zukunft des Pfarrberufs auseinander, der sich in den kommenden Jahren grundlegend wandeln wird. Konzepte dazu sollten die mehr als 200 teilnehmenden Pastorinnen und Pastoren selber erarbeiten.

Eine besondere Herausforderung für die Kirche sei, dass der Pastor in der Wahrnehmung von Kirche und Gesellschaft sehr hohes Ansehen genieße, sagte Landesbischof Ralf Meister. Auch hätten die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen stets aufs Neue gezeigt, dass der Pfarrberuf eine Schlüsselfunktion für die Bindung der Menschen an die Kirche habe. "Was können die reißen in einer Welt, die zerfällt und die andererseits von einer Sucht nach Spiritualität getrieben ist", fragte sich der Bischof.

dpa