Der Grabstein des im Alter von zweieinhalb Jahren verstorbenen Kevin. © Ingo Wagner/Archiv

Kriminalität

Kinderschutzbund fordert mehr Prävention

Zehn Jahre nach dem Tod des kleine Kevin in Bremen sieht der Deutsche Kinderschutzbund nach wie vor Verbesserungsbedarf im Präventionsbereich der Jugendhilfe. "Wir fordern, dass es in allen Städten in Deutschland Präventionsketten gibt, damit man früh auf Überforderung reagieren kann", erklärte der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers.