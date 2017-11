Ein Löschfahrzeug steht in Nebelschwaden getaucht in einer Garage. © Ralf Krawinkel/Archiv

Brände

Kindergarten-Baustelle brennt

Ein im Bau befindlicher Kindergarten ist in Bersenbrück bei Osnabrück in Flammen aufgegangen. "Wir gehen derzeit von Brandstiftung aus", sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag.