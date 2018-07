Bremen

Eines der Kinder geriet in Panik und klammerte sich an die anderen, die immer wieder untergetaucht wurden. Der Vater wollte helfen, war aber ebenfalls Nichtschwimmer. Rettungsschwimmer brachten schließlich alle vier in Sicherheit.

Ebenfalls am Sodenmattsee wurde am Sonntag ein Badegast, der kaum schwimmen konnte, vom plötzlich tiefer werdenden Wasser überrascht. Ein Rettungsschwimmer brachte ihn an den Strand. Am Stadtwaldsee musste am Samstag zudem ein stark alkoholisierter 52-Jähriger aus dem Wasser gezogen werden. Der Mann sei nicht mehr in der Lage gewesen, sich über Wasser zu halten.

dpa