Kinder- und Jugendbuchmesse lockt junge Besucher

Die Oldenburger Kinder- und Jugendbuchmesse "Kibum" hat seit Samstag bereits mehr als 12 000 junge Besucher angezogen. "Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden", sagte die Leiterin der Stadtbibliothek, Heike Janssen am Mittwoch.

Oldenburg. Schirmherr der größten nichtkommerziellen Kinderbuchmesse in Deutschland 2017 ist der Schöpfer der Tigerente Janosch. Ihn freue es besonders, dass Polen diesmal Partner der Kibum sei, weil er in Polen geboren wurde, erklärte der auf Teneriffa lebende Schriftsteller und Illustrator in seinem Grußwort. Auf der noch bis Dienstag laufenden Messe sind auch Originalzeichnungen von Janosch zu sehen.

Auf der "Kibum" werden stets neu erschienene Kinder- und Jugendmedien vorgestellt. Darüber hinaus können die Besucher in diesem Jahr polnische Autoren kennenlernen, Hörbüchern lauschen sowie Filme ansehen. Es gibt Veranstaltungen für Ein- bis Fünfjährige, Grundschulkinder, Jugendliche und Erwachsene. Die Messe wird seit 1974 von der Stadt Oldenburg und der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg gemeinsam organisiert. Am Mittwochabend sollte der Kinder- und Jugendbuchpreises der Stadt Oldenburg verliehen werden.

dpa