Damme

"Es besteht aber keine ernste Gesundheitsgefahr." Am Donnerstag hätten weitere Mitglieder der Gruppe aus Rheinland-Pfalz über Symptome wie Übelkeit geklagt. Deshalb könne sich die Zahl der in Krankenhäuser gebrachten Jugendlichen möglicherweise noch erhöhen. Wo genau die Kinder aus Rheinland-Pfalz herkommen, konnte Steinkamp zunächst nicht sagen.

Bei den Kindern handelt es sich laut dem Landkreis um Messdiener im Alter "um die 14 Jahre". Das Jugend- und Freizeitzentrum an der Westseite des Dümmer Sees befindet sich in Trägerschaft des Landkreises Vechta. Rund um das Gelände standen am späten Donnerstagnachmittag viele Rettungswagen. Notärzte und die Polizei waren ebenfalls zur Stelle. Vertreter des Gesundheitsamtes und der Lebensmittelkontrolle wurden eingeschaltet.

Zu einem ähnlichen Vorfall war es zuvor in einer Ferienanlage im südthüringischen Rauenstein (Kreis Sonneberg) gekommen. Dort waren 45 Schüler und Betreuer an Norovirus erkrankt, darunter auch Kinder aus Frankfurt. Ein Klinikum in Coburg (Bayern) habe den Verdacht bestätigt, sagte ein Sprecher des Landratsamtes Sonneberg.

