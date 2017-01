Kriminalität

Eine von der Familie nicht gewollte Beziehung zwischen einem 19 Jahre alten Mann und seiner 18 Jahre alten Freundin hat im Kreis Grafschaft Bentheim zu einer filmreifen Verfolgungsjagd geführt.

Bad Bentheim. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag berichtete, verfolgten die Mutter und der Vater des 19-Jährigen am Montag das Pärchen von Köln bis nach Niedersachsen. In Bad Bentheim traf die Mutter zufällig auf den Wagen ihres Sohnes und wollte den jungen Mann aus dem vor einer Ampel wartenden Wagen herausziehen. Dieser sei in Panik geraten und habe Gas gegeben, sagte der Polizeisprecher. Weil die Mutter ins Lenkrad gegriffen habe, seien mindestens drei Autos beschädigt worden.

Daraufhin startete die Verfolgungsfahrt zwischen Schüttorf und Bad Bentheim, bei der es fast zu Zusammenstößen mit anderen Autos kam. Die Jagd endete auf dem Hof der Polizeidienststelle. Die Eltern hätten nicht einsehen können, dass die volljährigen jungen Leute ihren Aufenthaltsort und Lebenspartner frei wählen können, so der Polizeisprecher. Gegen mehrere der Beteiligten werden nun Strafverfahren wegen Bedrohung und Straßenverkehrsgefährdung geführt.

dpa