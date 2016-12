Kriminalität

Kinder rauben zwei Frauen mit Spielzeugpistole aus

Zwei Kinder im Alter von 9 und 13 Jahren haben in Wilhelmshaven zwei Frauen mit einer geklauten Spielzeugpistole ausgeraubt. Die Täter forderten am Samstag zunächst Bargeld und liefen damit weg, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.