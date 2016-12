Ausländer

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat am Freitag die Weihnachtsfeier im Grenzdurchgangslager Friedland bei Göttingen besucht. Dort halten sich nach Angaben von Leiter Heinrich Hörnschemeyer derzeit rund 220 Asylbewerber, 280 Kontingent-Flüchtlinge aus Syrien und 75 Aussiedler auf.

Friedland. Für die Kinder gab es bei der Feier kleine Geschenke. Der SPD-Politiker wollte die Veranstaltung nach Angaben eines Ministeriumssprechers auch für private Gespräche mit den Bewohnern nutzen.

Im vergangenen Jahr war die Feier in Friedland erstmals ausgefallen. Das Innenministerium hatte dies mit der Überlastung des Personals begründet. Das für etwa 700 Menschen ausgelegte Lager war 2015 wegen des starken Zustroms von Flüchtlingen monatelang extrem überbelegt gewesen. Die Feier in der Vorweihnachtszeit ist in Friedland eine langgehegte Tradition.

dpa