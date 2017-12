Schifffahrt

Kinder-Ausstellung: Handelswege heute und im Mittelalter

Eine Sonderausstellung für Kinder zeigt im Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven den Transport von Waren auf dem Seeweg vor 600 Jahren. In der interaktiven Schau "Von Kapitänen und Kaufleuten - Seehandel im Mittelalter" können die Besucher ab Sonntag in die Rolle eines Schiffsherrn schlüpfen.