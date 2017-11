Kim Sanders singt über Schläge ihres Stiefvaters

Leute

Die Musikerin Kim Sanders (49) hat ein Lied über ihre in der Kindheit erlittenen Misshandlungen veröffentlicht. "Ich möchte mit diesen Song meinen Beitrag dazu leisten, dass das Thema Kindesmisshandlung in der Öffentlichkeit stärker und sensibler wahrgenommen wird", sagte die in Hannover lebende Sängerin am Montag der Deutschen Presse-Agentur dpa.

Hannover. Die Misshandlungen hätten im frühen Kindesalter begonnen und sie lange verfolgt, in Form von Schulproblemen, Depressionen und Magersucht.

Den Song "Father" habe sie bereits 2003 mit ihrem Kollegen Marcus Brosch geschrieben, sagte die ehemalige Kandidatin von "The Voice of Germany". Als sie in diesem Jahr Botschafterin des Deutschen Kindervereins geworden sei, habe sie sich entschieden, ihn zu veröffentlichen. "Mein Stiefvater war ein sehr gemeiner, kalter und angsteinflößender Mann. Allein seine Gegenwart rief Schrecken hervor, seine Strafen waren unmenschlich", wird Sander in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Zu dem Song ist auch ein Video erschienen.

Die Einnahmen aus dem Verkauf des Songs will die Musikerin für den guten Zweck spenden. Die US-Amerikanerin Sanders lebt seit rund 28 Jahren in Deutschland und seit 2013 in Hannover. Anfang 2012 belegte sie in der ersten Staffel von "The Voice of Germany" den zweiten Platz.

dpa