Die «Aida Nova» wird in der Meyer Werft in Papenburg gebaut. © Aida Cruises/Archiv

Schiffbau

Kiellegung für "Aida Nova" in der Papenburger Meyer Werft

Auf der Meyer Werft in Papenburg haben mit der Kiellegung die Bauarbeiten für ein neues Kreuzfahrtschiff der Reederei Aida Cruises begonnnen. Die 337 Meter lange "Aida Nova" soll im Herbst 2018 in Dienst gestellt werden und ausschließlich mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben werden, wie die Meyer Werft am Mittwoch mitteilte.