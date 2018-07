Die Grünen-Abgeordnete Rebecca Harms will wegen Differenzen mit ihren Fraktionskollegen im EU-Parlament bei der nächsten Europawahl nicht mehr antreten. "In den letzten Monaten ist mein Unbehagen an der politischen Stimmung und Orientierung in unserer Fraktion im Europäischen Parlament gewachsen", schrieb die 61-Jährige aus dem Wendland in einer am Montag veröffentlichten Erklärung auf ihrer Website.