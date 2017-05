Das Kernkraftwerk Emsland. © Friso Gentsch/Archiv

Atomkraft

Kernkraftwerk Emsland geht für Routine-Revision vom Netz

Das Kernkraftwerk Emsland bei Lingen soll am Samstag für die jährliche Revision voraussichtlich 18 Tage vom Netz genommen werden. Bei den routinemäßigen Checks werden auch Brennelemente gewechselt, teilte am Freitag das Umweltministerium in Hannover mit.