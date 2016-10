Das Logo der Kellogg Deutschland GmbH in Bremen. © Ingo Wagner/Archiv

Lebensmittel

Kellogg's schließt einziges Werk in Deutschland

Der Cornflakes-Hersteller Kellogg's will sein deutschlandweit einziges Produktionswerk in Bremen schließen. "Wir planen eine schrittweise Stilllegung von Juli 2017 bis Februar 2018", sagte ein Unternehmenssprecher am Montag und bestätigte damit einen Bericht des "Weser-Kuriers" (Dienstag).