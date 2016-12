Gesundheit

Keine weiteren Infektionen rund um Putenmastbetrieb in Damme

Vorsichtige Entwarnung nach dem Vogelgrippe-Fall in Damme: In einem Umkreis von einem Kilometer rund um den betroffenen Putenmastbetrieb im Landkreis Vechta sind bislang keine neuen Infektionen mit dem hoch aggressiven H5N8-Erreger aufgetreten, wie der Kreis am Donnerstag mitteilte.