Gesundheit

Im Gebiet um den von Vogelgrippe betroffenen Mastputenbetrieb im Landkreis Cloppenburg sind keine weiteren Verdachtsfälle aufgetreten. Das sei eine positive Nachricht und auch ein Grund für ein gewisses Aufatmen, sagte Niedersachsens Agrarminister Christian Meyer (Grüne) am Dienstag bei einem Besuch im Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) in Oldenburg.

Oldenburg. Allerdings sei es weiter erforderlich, hochaufmerksam zu sein. In rund drei Viertel der Kreise gelte inzwischen die Aufstallungspflicht, 97 Prozent des Nutzgeflügels sei in Niedersachsen in den Ställen. Meyer betonte, dass auch aus Expertenansicht eine landesweite Aufstallungspflicht nicht angezeigt sei. Es mache Sinn, die Stallpflicht weiterhin risikoorientiert zu verordnen.

Laves-Präsident Eberhard Haunhorst erklärte, dass im Sperrbezirk um den Mastputenbetrieb in Barßel (Kreis Cloppenburg) 700 Proben untersucht worden seien und dabei kein weiterer Vogelgrippe-Fall entdeckt worden sei. Das hochansteckende Virus H5N8 war erstmals seit der aktuellen Verbreitung in dem Nutzgeflügelbestand in Barßel nachgewiesen worden. Daraufhin wurde die Tötung von 108 000 Geflügeltieren beschlossen - sämtliche 16 000 Puten des betroffenen Betriebes sowie 92 000 Hühner von zwei benachbarten Geflügelbetrieben.

dpa