Wirtschaftsministerium

Die Flüchtlinge aus den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes Niedersachsen können ab dem 1. Januar nicht mehr gratis Bus oder Bahn fahren. Das Wirtschaftsministerium habe entsprechende Vereinbarungen mit den Verkehrsbetrieben aufgekündigt, bestätigte Sprecher Stefan Wittke einen Bericht der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag).

Hannover/Osnabrück. Angesichts gesunkener Flüchtlingszahlen sei das Angebot so nicht mehr erforderlich, sagte Wittke dem epd. "Das ist Ausdruck einer Normalisierung." Zeitweise seien sehr viele Flüchtlinge auch über einen längeren Zeitraum in den Erstaufnahmen und abgelegenen Notunterkünften des Landes untergebracht gewesen, sagte Wittke. Darum seien zum Teil größere Busse eingesetzt, Takte erhöht oder gar eigene Linien eingerichtet worden. Niedersachsen habe als einziges Bundesland die kostenfreien Bus- und Bahnfahrten für die Menschen in den Erstaufnahmeeinrichtungen gewährt.

"Das ist in diesem Ausmaß nicht mehr erforderlich." Derzeit reicht den rund 2.400 Migranten aus den Erstaufnahmen ihr Bewohnerausweis als Fahrkarte auch für Privatfahrten innerhalb der Landkreise, in der sich ihre jeweilige Einrichtung befindet. Künftig müssen sie sich ein Ticket kaufen. Das Ministerium betont, dass die Sozialleistungen an die Flüchtlinge einen Mobilitätsbeitrag beinhalten. Kosten für Fahrten zu amtlichen Terminen übernehme weiterhin der Staat.

Gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" hatte eine Ministeriumssprecherin auch mit den Kosten für das bisher geltende Angebot argumentiert. Seit Start der Maßnahme im Oktober 2015 sei ein Betrag von drei Millionen Euro angefallen. Werde das Angebot fortgeführt, sei mit Ausgaben von jährlich 1,2 Millionen Euro zu rechnen. "Auf Dauer ist das nicht darstellbar."