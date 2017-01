Unwetter

Keine größeren Sturmschäden in Niedersachsen und Bremen

Nach ersten Erkenntnissen aus den Lagezentren der Polizei in Niedersachsen und Bremen hat der Sturm in der Nacht keine größeren Schäden verursacht. In den Regionen Hannover, Braunschweig, Oldenburg, Lüneburg und Osnabrück verzeichnete die Polizei am Donnerstagmorgen keine besonderen Unfälle oder Sturmschäden.