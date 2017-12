Keine erneuten Proteste bei AfD-Parteitag in Hannover

Gegendemonstranten protestieren gegen die AfD in Hannover. © Peter Steffen

Parteien

Bei der Fortsetzung des AfD-Bundesparteitages in Hannover ist es heute nach massiven Protesten am Vortag vorläufig ruhig geblieben. Es sei zu keinen weiteren Störaktionen gekommen, es seien auch keine Demonstrationen mehr angemeldet, teilte die Polizei mit.

Hannover. Dennoch waren Beamte weiterhin zur Sicherung des Veranstaltungsortes, des Kongresszentrums im Zooviertel, im Einsatz. Auch Hotels, in denen sich AfD-Politiker einquartiert hatten, behielt die Polizei im Blick.

Am Samstag hatten sich rund 6500 AfD-Gegner an Protesten beteiligt. Bei Auseinandersetzungen wurden mehrere Polizisten und Demonstranten verletzt. Die Polizei löste Blockaden auf und setzte einen Wasserwerfer ein. Eine Zentralkundgebung mit tausenden Teilnehmern am Samstagmittag im Stadtzentrum verlief aber friedlich.

dpa