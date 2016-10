Bundesverkehrsminister Dobrindt (CSU) bei der Verkehrsministerkonferenz. © Marijan Murat

Verkehr

Keine Annäherung der Verkehrsminister bei blauer Plakette

Die Verkehrsministerkonferenz hat den Vorstoß von Baden-Württemberg, Bremen und Hessen für eine blaue Plakette für schadstoffarme Autos ausgebremst. Allerdings sei das Instrument für sauberere Luft in den Städten nicht generell abgelehnt worden, sagte Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Freitag nach einem Treffen mit seinen Ressortkollegen in Stuttgart.