Die NASA Astronautin Ellen Ochoa spricht bei einem Interview. © Carmen Jaspersen

Raumfahrt

Kein Unterschied zwischen Mann und Frau im All

Dass bisher keine deutsche Astronautin ins All geflogen ist, wundert die Nasa-Direktorin Ellen Ochoa. "Alles, was Astronauten im All machen, können sowohl Männer als auch Frauen machen", sagte die 59-Jährige bei einem Besuch des Raumfahrtkonzerns Airbus Defence and Space in Bremen.