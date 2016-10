Kunst

Die Installation "Keepalive" des Konzeptkünstlers Aram Bartholl sendet wieder Überlebensratschläge, wenn man den Stein erhitzt. Empfangen kann der Besucher die Survival-Tipps per Handy, Tablet oder Laptop, aber nur in der unmittelbaren Umgebung des bei Neuenkirchen im Heidekreis aufgestellten Findlings.

Neuenkirchen. Das WLAN sendet nur lokal.

"Es geht um die Kombination von Feuer als erster Technologie des Menschen und modernem Zugang zu Daten", erklärt Bartholl. "Das Thema ist eine Mischung von Überleben in der Natur auf der einen Seite und im Alltag des digitalen Zeitalters auf der anderen Seite."

Die steinerne Bibliothek umfasst bereits rund 300 Texte. Dabei geht es um klassische Überlebenstechniken in der Natur, aber eben auch die der Computer-Ära. "Man kann auch Daten mitbringen und hierlassen", sagt Bartholl. Er hat dem Stein in der vergangenen Woche ein technisches Update verpasst und neue Teile eingebaut. Zur Technik gehören thermoelektrische Generatoren, die aus Wärme Strom machen.

Kunstverein & Stiftung Springhornhof präsentieren in der Umgebung von Neuenkirchen als "Museum ohne Mauern" rund 40 Kunstwerke. Wer zum Stein will, kann in Neuenkirchen die Koordinaten erfragen. Auch mit Tipps zum Feuermachen soll dort geholfen werden.

dpa