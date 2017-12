Kaum Schnee und etwas Sonne am Wochenende

Wetter

Weihnachtsmarktbesucher und Ausflügler müssen am Wochenende vielerorts auf Schnee verzichten. Dafür dürfen sich die Niedersachsen auf etwas Sonne freuen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Freitag sagte.

Hannover. Am Samstag sei es vielerorts noch etwas wolkiger mit vereinzelten Schauern. Am Sonntag sollen die Wolken im Tagesverlauf auflockern. Besonders in den nördlichen Landesteilen werde es dann deutlich freundlicher, so der Wetterdienst. Nur im Bergland könne es zu Schneeschauern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen am Samstag und Sonntag bei vier bis fünf Grad Celsius, auf den Nordseeinseln bei sechs Grad Celsius und im Oberharz um den Gefrierpunkt.

Am Sonntagnachmittag sollen sich von Westen her Wolken und Regen ausbreiten. In der Nacht kann auch Schnee fallen. Außerdem soll der Wind an der Nordsee auffrischen. Teilweise werden stürmische Böen erwartet. Die nächste Woche könnte in Niedersachsen insgesamt milder werden als die vergangene, so die Prognose. Das heißt laut Wetterdienst jedoch nicht, dass es trocken bleibt.

dpa