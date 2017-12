Tastenfeld und der Kartenschacht eines Geldautomaten. © Marius Becker/Archiv

Jahreswechsel

Kaum Datenklau an Geldautomaten in Niedersachsen und Bremen

Entgegen dem Bundestrend haben Datendiebe an Geldautomaten in Niedersachsen und Bremen 2017 kaum Beute gemacht. Bis einschließlich November gab es in Niedersachsen nur zwei Fälle, bei denen Kartendaten und Geheimnummer von Bankkunden ausgespäht wurden.