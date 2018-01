Luftverkehr

Kaum Behinderungen durch Drohnen an Flughäfen

An den Flughäfen Hannover und Bremen hat es im vergangenen Jahr kaum Behinderungen durch den sorglosen Einsatz von privaten Drohnen gegeben. In Hannover wurde drei Mal und in Bremen zwei Mal eine Drohne im Flughafenbereich gesichtet, teilte die Deutsche Flugsicherung (DFS) mit.