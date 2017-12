Der elfjährige Kater Snoopy, aufgenommen am 30.11.2017 in Hannover. © Juliane Hasselmann

Tiere

Katzenhalterin findet Kater Snoopy nach sechs Jahren wieder

Rund sechs Jahre nach seinem spurlosen Verschwinden von Kater Snoopy freut sich die Besitzerin in Hannover über seine Rückkehr. Das Haustier war im Alter von vier Jahren kurz nach dem Umzug Besitzerin Juliane Hasselmann in eine neue Wohnung ausgebüxt, wie die heute 27-Jährige am Mittwoch berichtete.