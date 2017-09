Ein Feuerwehrwagen fährt über eine Straße. © Friso Gentsch/Archiv

Brände

Katze löst Schwelbrand aus

Eine Katze hat in Wolfenbüttel mit ihren Tatzen den Sensorschalter eines Elektroherdes eingeschaltet und so einen Schwelbrand ausgelöst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde durch den eingeschalteten Herd ein Handtuch angesengt.