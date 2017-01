Kirche

Katholisches Offizialat Vechta bekommt einen neuen Chef

Wilfried Theising wird am 28. Januar in sein Amt als neuer Weihbischof in Vechta eingeführt. Der 54 Jahre alte Westfale ist Nachfolger von Heinrich Timmerevers, der im August vergangenen Jahres Bischof von Dresden-Meißen wurde.