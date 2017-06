Die Fronleichnamsprozession. © Marc Müller/Archiv

Kirche

Katholiken versammeln sich zu Fronleichnams-Messen

In Niedersachsen und Bremen nehmen am Donnerstag anlässlich des Fronleichnamfestes tausende Katholiken an Prozessionen und Gottesdiensten teil. Im Bremer Bürgerpark werden rund 2000 Gläubige zu einer Messe erwartet, die unter dem Motto "In den Menschen willst Du wohnen" steht.