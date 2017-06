Propst Martin Tenge spricht in der Krypta der Basilika St. Clemens. © Silas Stein/Archiv

Kirche

Katholiken und Protestanten predigen an Fronleichnam

Anlässlich des 500. Reformationsjubiläums setzen Katholiken und Protestanten an Fronleichnam in Hannover einen ökumenischen Akzent. Die zentrale Predigt zu dem katholischen Feiertag halten Geistliche beider Konfessionen am Donnerstag gemeinsam in der evangelischen Marktkirche.