Gesundheit

Nach nicht einmal einem Jahr fordert die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Niedersachsen die Abschaffung der Terminservicestelle. Jeder fünfte Patient, der über die Servicestelle einen Arzttermin vermittelt bekomme, erscheine nicht in der Praxis, sagte ein KN-Sprecher am Samstag zum Abschluss einer Delegiertenversammlung.

Hannover. Mit hohem finanziellen und bürokratischen Aufwand werde im Gesundheitssystem eine weitere regulatorische Instanz aufrechterhalten, "die ein Problem lösen soll, das es gar nicht gibt." Die Delegierten kritisierten die Einführung der Terminservicestellen: Diese seien "kein Modell der Zukunft und gehören abgeschafft."

Nach Angaben der KV wurden in den Monaten April, Mai und Juni über die Servicestelle knapp 7500 Termine erfolgreich an Patienten vermittelt. Davon seien rund 1400 Patienten nicht in der Praxis erschienen. Das sei für die Praxen und für viele Patienten, die ohne Terminservicestelle einen Termin suchen, nicht hinnehmbar, argumentierten die Delegierten.

Die Servicestellen zur Vermittlung von Facharztterminen war vom Gesundheitsministerium bundesweit eingeführt worden. Die deutsche Ärzteschaft hatte sich von Anfang an gegen die vom Gesetzgeber vorgegebene Einrichtung gewehrt. Seit dem 25. Januar können sich gesetzlich Versicherte bei den Terminservicestellen innerhalb von vier Wochen einen Termin beim Facharzt beschaffen lassen. Schon im Juli hatte die KN Niedersachsen mangelndes Interesse der Patienten beklagt.

dpa