Der Schriftzug am Eingangstor der Emmich-Cambrai-Kaserne. © Hauke-Christian Dittrich/Archiv

Verteidigung

Kaserne trägt bald Namen gefallener Bundeswehrsoldaten

Eine Kaserne wird bald erstmals den Namen eines in einem Auslandseinsatz gefallenen Bundeswehrsoldaten tragen. Die Emmich-Cambrai-Kaserne in Hannover wird künftig den Namen eines in Afghanistan gefallenen Feldjägers tragen.