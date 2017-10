Karussells, Geisterbahn und Riesenrad: Freimarkt eröffnet

Feste

Der Duft von Schmalzkuchen, Kartoffelpuffer und gebrannten Mandeln zieht wieder durch Bremen: Das größte Volksfest Norddeutschlands ist am Freitag eröffnet worden.

Bremen. Zum Auftakt des 982. Freimarkts hängten Schornsteinfeger im Beisein von Bremens Bürgerschaftspräsident Christian Weber dem "Roland" auf dem Marktplatz ein Lebkuchenherz um. Die Statue gehört zu Bremens Wahrzeichen. Seitdem drehen sich nicht nur dort, sondern auch auf der großen Festwiese die Fahrgeschäfte. Die Veranstalter erwarten bis zum 29. Oktober rund vier Millionen Besucher. Neben Polizisten sollen Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes für Ordnung sorgen. Neben Waffen sind auch Glasflaschen, Hunde und Räder verboten. An Festzelten gibt es Einlasskontrollen.

Rund 330 Schausteller sind in diesem Jahr dabei und präsentieren Klassiker und Neuheiten wie das nach Veranstalterangaben mit 62 Metern höchste transportable Looping-Fahrgeschäft der Welt. Neben verschiedenen Achterbahnen gibt es auch ein Frei-Fall-Karussell und eine interaktive Bahn, auf der Besucher in verschiedene Video-Spiele eintauchen können. Die größte deutsche Geisterbahn soll mit Spezialeffekten für Gruselmomente sorgen. Am Abend sollte mit einem traditionellen Fassbieranstich im Bayernzelt die "Fünfte Bremer Jahreszeit" offiziell beginnen. Als einer der Höhepunkte gilt der Freimarktsumzug am 21. Oktober, der zum 50. Mal organisiert wird.

dpa