Ein Messschlauch steckt im Auspuffrohr eines Dieselfahrzeugs. © Patrick Pleul/Archiv

Auto

Kartellverdacht: US-Klagen gegen Autobauer werden gebündelt

In den USA werden die Sammelklagen wegen Kartellverdachts gegen den Volkswagen-Konzern, Daimler und BMW bei einem Gericht in San Francisco gebündelt. Dort trifft zumindest VW auf einen alten Bekannten: Als zuständigen Richter ernannte ein Justizausschuss in der vergangenen Woche den bereits für die Klagen im Abgas-Skandal zuständigen Charles Breyer.