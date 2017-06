Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist zu sehen. © Bernd von Jutrczenka/Archiv

Soziales

Kanzlerin ehrt soziales Projekt "Hood Training"

Sporttraining zum Stressabbau bietet ein Bremer Projekt für Kinder und Jugendliche in sozialen Brennpunkten an. Bundeskanzlerin Angela Merkel ehrte das "Hood Training" am Mittwoch in Berlin als eine von sieben herausragenden sozialen Initiativen.