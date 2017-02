Peter Altmaier (M, CDU) steht neben Gerd Muhle (l, CDU) und Karnevalisten Benno Goda. © I. Wagner

Brauchtum

Kanzleramtsminister Altmaier begrüßt Narren in Damme

Bei den Narren in Damme hat sich mit Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) ein prominenter Politiker unters Karnevals-Volk gemischt. Altmaier nahm am Montag unter anderem an einem Empfang der Stadt teil und begrüßte närrische Gäste, die aus der belgischen Partnerstadt im flämischen Damme angereist waren.