Polizei

Kampfhunde ohne Futter in viel zu engen Käfigen gefunden

Im Keller einer Wohnung in Munster in der Lüneburger Heide hat die Polizei fünf Kampfhunde und elf Welpen ohne Futter und Wasser in viel zu engen Käfigen gefunden.