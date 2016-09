Unterricht in einer Berufsschule. © Holger Hollemann/Archiv

Ausbildung

Kammern kritisieren zu wenig Unterricht in Berufsschulen

Niedersachsens Wirtschaft sieht bei der dualen Ausbildung vor allem in Berufsschulen akuten Verbesserungsbedarf. An den Schulen gebe es zu wenig Unterricht, die Unterrichtsversorgung liege bei unter 90 Prozent, teilte die der Niedersächsische Industrie- und Handelskammertag (NIHK) am Freitag mit.